МЗС Нідерландів: санкції проти України набудуть чинності за кілька днів

Про це повідомив за підсумками екстреної міністерської зустрічі ЄС по Україні у Брюсселі глава МЗС Нідерландів Франц Тиммерманс, пише ИТАР-ТАСС.

"Санкції будуть оформлені законодавчо протягом одного-двох днів", - сказав він.

Це пояснюється тим, що міністри так і не змогли домовитися, хто саме увійде в "чорний список" для України, фігурантам якого буде заборонено в'їзд до Європи, і фінансові активи яких будуть заморожені. Рада ЄС ухвалила лише "політичне рішення про початок роботи над створенням цього списку". Це пояснив за підсумками міністерської зустрічі глава МЗС Ірландії Эймон Гілмор.

"Ця робота почнеться негайно. Ми доручили робочим групам негайно почати роботу над цими документами. Список буде включати тих, хто винен в ескалації насильства в Україні, визначити їх належить робочим групам", - підкреслив Гілмор.

Він також підтвердив, що політичне рішення глав МЗС ЄС щодо санкцій прийнято в повній відповідності до підготовленого до цієї зустрічі проекту підсумкової постанови. Воно включає рішення про введення цільових візових обмежень і заморожування банківських рахунків, а також заморожування ліцензій на постачання зброї та спецтехніки, "яка може бути використана для внутрішніх репресій" в Україні.