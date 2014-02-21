Сьогодні ВР може розглянути відставку Пшонки та Рибака - депутат

Народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв заявляє, що вже сьогодні Верховна Рада може розглянути питання щодо відставки голови Верховної Ради Володимира Рибака і генерального прокурора Віктора Пшонки, а також щодо повернення до Конституції 2004 року.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН щодо сьогоднішнього порядку денного парламенту.

Він відзначив, що першим питанням може бути відставка голови ВР Володимира Рибака у разі, якщо “ми дізнаємося, що постанова (про виведення силовиків з центру Києва - УНІАН) не підписана станом на цю хвилину”.

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“Далі є питання готове до розгляду - питання щодо відставки генерального прокурора. Є готове питання про постанову щодо відновлення конституційного ладу в Україні. Це те, що дехто називає повернення до Конституції 2004 року”, - сказав депутат.

Він наголосив, що це ключові питання, які сьогодні мають бути вирішені.

Крім того, Соболєв відзначив, що далі потрібно розглянути питання щодо повернення низки законодавчих актів “до конституційного русла 2004 року”, а після цього - формування складу уряду.