У готелі "Україна" затримали ще одного снайпера - ЗМІ
13:10, 21 лютого 2014Політика
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У готелі "Україна" на Майдані Незалежності в Києві затримали ще одного снайпера, котрий міг стріляти днем раніше в учасників антиурядових демонстрацій.
Про це повідомляє репортер польського TVP Info Яцек Гасінський.
"Виглядає на те, що він був там (у готелі) зареєстрований", - відзначає він.
Репортер додає, що мітингувальники обшукували готель цілу ніч.
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