У готелі "Україна" затримали ще одного снайпера - ЗМІ

У готелі "Україна" на Майдані Незалежності в Києві затримали ще одного снайпера, котрий міг стріляти днем раніше в учасників антиурядових демонстрацій.

Про це повідомляє репортер польського TVP Info Яцек Гасінський. "Виглядає на те, що він був там (у готелі) зареєстрований", - відзначає він. Репортер додає, що мітингувальники обшукували готель цілу ніч.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter