З фракції ПР вийшли 17 нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ВР Руслан Кошулинський на засіданні парламенту.

Зокрема, він повідомив, що з фракції ПР вийшли: Сергій Буряк (обирався у виборчому окрузі №190, Хмельницька область), Таріел Васадзе (за списком ПР, №36), Катерина Ващук (список ПР, № 45), Микола Джига (ВО №15, Вінницька область), Олег Зарубінський (список ПР, №38), Володимир Зубик (ВО №195, Черкаська область), Олександр Герега (ВО №192, Хмельницька область), Станіслав Березкін (ВО №100, Кіровоградська область), Григорій Калетнік (ВО №18, Вінницька область), Олег Кулініч (ВО №147, Полтавська область), Іван Куровський (ВО №209, Чернігівська область), Володимир Макеєнко (список ПР, №19), Ярослав Москаленко (ВО №96, Київська область), Володимир Пилипенко (ВО №148, Полтавська область), Антон Пригодський (список ПР, №53), Микола Сорока (ВО №155, Рівненська область), Віталій Хомутиннік (список ПР, №23).

Читайте такожДепутати та посадовці масово залишають лави Партії регіонівПри цьому на засіданні парламенту народний депутат України Інна Богословська (позафракційна) нагадала, що сьогодні парламент України повернувся до Конституції 2004 року, якою передбачений імперативний мандат, тобто якщо депутат був обраний до ВР за списком партії і після цього вийшов з фракції цієї партії, то він може бути позбавлений мандата.

За її словами, ці норми вступлять в дію після опублікування даного закону.

При цьому Богословська, яка наприкінці листопада також вийшла з фракції ПР, додала, що повідомила це “для всіх свідомих депутатів”.