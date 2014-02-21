Рада ухвалила закон, який дозволить звільнити Тимошенко
18:31, 21 лютого 2014Політика
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За дане рішення проголосувало 310 із 365 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Рада ухвалила закон "про Тимошенко" / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації до Національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції”.
Читайте такожВерховна Рада повернула Конституцію 2004 рокуЯк зазначила народний депутат України Ганна Герман, цей закон дозволить звільнити Юлію Тимошенко з в'язниці. Вона підкреслила, що “завжди виступала за звільнення Юлії Тимошенко”.
Водночас підкреслила, що важливо, щоб за нього проголосувала народний депутат України Інна Богословська, яка “Тимошенко посадила в тюрму”.
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