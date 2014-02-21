Яценюк закликає Януковича негайно підписати ухвалені сьогодні парламентом закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам.

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“Я звертаюся до Президента, щоб закони були негайно і невідкладно підписані. Це наша вимога”, - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила закон про відновлення дії окремих положень Конституції Україні 2004 року.