Яценюк закликає Януковича негайно підписати ухвалені сьогодні парламентом закони
20:10, 21 лютого 2014Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликає Президента України Віктора Януковича негайно підписати ухвалені сьогодні парламентом закони.
Яценюк звернувся до Януковича / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам.
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“Я звертаюся до Президента, щоб закони були негайно і невідкладно підписані. Це наша вимога”, - наголосив Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила закон про відновлення дії окремих положень Конституції Україні 2004 року.
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