У Києві в житловий будинок врізався водомет

Про це УНІАН повідомили мешканці будинку.

За їх словами, близько 21:00 на вулиці пролунав сильний гуркіт, здалося, що стався вибух. Виявилося, що в житловий будинок врізався водомет. "Я дивилася у вікно, їх було два і вони спускалися зверху, з боку Грушевського. Я спочатку навіть подумала, що це БТРи. Один спокійно проїхав повз, а другий на швидкості вискочив на тротуар і врізався в наш будинок, прямо туди, де парковка", - розповіла мешканка будинку Карина.

"Схоже, що у водомета відмовили гальма, - вважає її чоловік Дмитро. Гальмівний шлях досить довгий, видно, що він намагався гальмувати, коли зрозумів, що неминуче вріжеться".

За словами Дмитра, водій водомета явно вибирав "менше зло": "Якщо б поїхав прямо, його винесло б на кафе або в новий будинок, який він розвалив. А так, він став гальмувати, притискатися до бордюру і, в результаті, "прочесав" весь наш будинок, зірвав плитку і врізався в напівпідвальний поверх, втиснувши заґратоване вікно нашої паркування всередину будинку".

За словами очевидців, водія забрали люди у військовій формі. "Відразу після аварії під'їхали якісь люди в легковому автомобілі і два хлопці у військовій формі забрали водія. Ми не бачили, чи все з ним в порядку", - розповів Дмитро.

Мешканці будинку викликали ДАІ, службу газу і міліцію. Зараз всі служби, разом з військовими, встановлюють причини ДТП і фіксують пошкодження житлового будинку.