Коломойський про з'їзд в Харкові: сепаратизм не пройде

«На моїй рідній Дніпропетровщині сепаратизм не пройде. Сепаратизм не пройде ні в одному південно-східному регіоні нашої країни. Я хочу, щоб всі політики тверезо подивитись на ситуацію, і формували свою позицію насамперед з урахуванням Конституції України та кримінально-процесуального кодексу. Той, хто спробує піти проти єдності України, обов'язково програє", - заявив він в інтерв'ю Цензор.нет.

"І я спеціально хочу звернутися до однієї людини - мера Харкова пана Кернеса. Геннадій Адольфович, відкриття саме вами «Українського фронту» я вважаю непорозумінням. Командувати фронтом і вести його в бій ви отримаєте моральне право, коли перш за все самі займетеся своєю бойовою підготовкою, а не велоспортом, і коли почнете ризикувати самим собою або своїми близькими. А сепаратистські заяви вам варто робити тільки в тому випадку, якщо ви свого сина будете відправляти на екскурсію не на Мальдіви, а у Дагестан, або на вокзал у Волгограді - нехай подивиться і поділиться враженнями. Може це протверезить вашу дуже гарячу голову. Не дай Бог вам дивитися в очі матерям синів, які можуть не повернутися з організованого вами фронту. Україна ніколи не вела загарбницьких воєн, але й своєї землі ні п'яді не віддасть. Пане Кернес, якщо ви починаєте грати долями мільйонів людей, ви можете дуже серйозно ускладнити свою і так непросту власну долю. Подумайте про це»,- сказав Коломойський.