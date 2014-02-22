Донецьких гірників везуть на з'їзд до Харкова - профспілка

Про це повідомляє сайт Незалежної профспілки гірників України НПГУ) .

Згідно з повідомленням, керівництво шахт ДП «Селідоввугілля» організовує відправлення шахтарів до Харкова на з`їзд. Цю інформацію профспілці підтвердив заступник голови первинної організації НПГУ шахти «Росія» ДП «Селідоввугілля» Олександр Вовк.

Для участі в заходах у Харкові формуються групи гірників як із шахти «Росія» , так і інших рудників.

«Це вже не перший випадок, коли гірників відправляють на провладні мітинги. Не секрет, що людей не так давно привозили до Донецької ОДА, де вони в касках із держаками від лопат сиділи в автобусах і могли бути використані в сутичках», - йдеться в повідомленні.

Незалежна профспілка гірників України підкреслює, що «таким чином працівників шахт втягують у протистояння й використовують у політичних цілях», хоча «керівництво і влада повинні дбати, щоб шахтарям забезпечували гідні умови праці, вчасно виплачували заробітну плату та необхідні соціальні виплати».

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«Це неприпустимо, коли так використовують трудівників, які не володіють достовірною інформацією, оскільки перебувають у постійному інформаційному вакуумі й дезінформаціі», - заявляють у НПГУ.