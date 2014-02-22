Фракція ПР буде працювати у ВР цілодобово, навіть якщо не підтримає всі рішення - Шуфрич

Фракція Партії регіонів сьогодні буде працювати весь день у Верховній Раді та буде в залі, навіть якщо не буде підтримувати якісь рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від ПР Нестор Шуфрич.

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“Представники фракції Партії регіонів будуть працювати цілодобово заради прийняття рішень і будуть присутні в залі, навіть якщо рішення не будемо підтримувати”, - сказав він.

Він закликав всіх народних депутатів утриматися від емоційних заяв і емоційних поривів”. Шуфрич зазначив, що необхідно приймати рішення, які будуть сприйняті всією Україною.