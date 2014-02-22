Український посол у Польщі закликав ВР полегшити ввезення гуманітарної допомоги в Україну

Український посол у Польщі Маркіян Мальський закликав Верховну Раду терміново змінити закон про ввезення гуманітарної допомоги, аби полегшити її ввезення в Україну.

Про це УНІАН повідомила прес-служба посольства.

«Посол України у Польщі Мальський звертається з проханням до Верховної Ради України терміново внести зміни до закону України «Про порядок ввезення на територію України гуманітарної допомоги», особливо у частині процедури оформлення ввезення медикаментів та медикаментозних засобів», - відзначено у повідомлені.

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Посол також закликав послів України в інших державах виконувати рішення українського парламенту.

«В умовах гострої необхідності збереження стабільного функціонування органів державної влади України та ефективного забезпечення міжнародних контактів нашої країни, закликаю своїх колег – Надзвичайних і Повноважних Послів України, послідовно відстоюючи інтереси українського народу, об’єднати свої зусилля в оперативному та чіткому виконанні рішень Верховної Ради України», - йдеться в переданій агентству ще одній заяві.