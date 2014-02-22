Ситуація в Україні «деградувала» через нездатність опозиції поважати домовленості з Януковичем - Лавров

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС Росії за підсумками телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств Росії та США.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС Росії за підсумками телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств Росії та США.

«Лавров привернув увагу до того, що після підписання 21 лютого угоди між урядом України та опозицією ситуація в цій країні різко деградувала через нездатність або небажання опозиційних сил поважати досягнуті домовленості, що були укладені за активної участі Німеччини, Польщі та Франції», - йдеться в повідомленні.

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У МЗС РФ заявляють, що незаконні екстремістські угруповання відмовляються здати зброю і фактично беруть Київ під свій контроль при потуранні лідерів опозиції, що засідають у Верховній Раді.

Російський міністр нагадав Держсекретареві про те, що ця тема докладно обговорювалася у вчорашній телефонній розмові президента Росії Володимира Путіна з президентом США Бараком Обамою, в ході якого Путін закликав американського лідера використовувати всі можливості для припинення протиправних дій радикалів і повернення ситуації в конституційне поле.

Повідомляється, що Дж.Керрі підтвердив прихильність США виконанню домовленостей від 21 лютого і обіцяв терміново використовувати наявні у Вашингтона важелі для впливу на опозицію.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Адміністрації Президента України відбулася церемонія підписання угоди про врегулювання кризи в Україні. Документ підписали Віктор Янукович та лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок.

Від Європейського Союзу угоду підписали міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр , міністр закордонних справ Польщі Сікорський і керівник Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції Ерік Фурньє. При цьому угоду не підписав Уповноважений з прав людини РФ Лукін, який був посередником у переговорах від Росії.