США підтримали зміну влади в Україні та звільнення Тимошенко

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому, текст якої оприлюднила Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці в Facebook, пише "Українська правда".

В заяві сказано, що США підтримують деескалацію насилля, зміну Конституції, створення коаліційного уряду та проведення дострокових виборів. "Сьогоднішні зміни наблизили нас до цієї мети", - сказано у заяві Білого дому.

Вашингтон наголосив, що непорушним принципом усіх змін має бути те, що український народ сам визначає своє майбутнє.

Також США привітали конструктивну роботу в Раді та зазначили, що чекають на створення технократичного уряду національної єдності.

Крім того, Білий дім привітав звільнення Юлії Тимошенко.

"Йдучи в перед, український народ має знати, що США глибоко цінують тривалі зв’язки із Україною та будуть підтримувати його у прагненні рухатися шляхом демократії та економічного розвитку", - сказано у заяві Білого дому.