У Харкові невідомі з палицями напали на євромайданівців

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці подій, кілька десятків ”тітушок” напали на активістів, яких зібралося близько сотні, та відтіснили їх від пам`ятника Леніну. Молодики палицями завдали травм кільком євромайданівцям.

На площу приїхало кілька машин швидкої допомоги, людям надається медична допомога, але наразі про кількість і стан постраждалих нічого не відомо.

Читайте такожУ Керчі близько 300 тітушок напали на мирних мітингувальників - «УДАР»Зараз ”тітушки” стали довкола постаменту пам`ятника Леніну. Активісти Майдану перебувають з іншого боку площі біля будівлі облдержадміністраіції.

На місце подій прибули працівники міліції, які намагаються запобігти продовженню конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 лютого у Харкові активісти Євромайдану, під час мітингу на площі Свободи, ухвалили рішення про частковий демонтаж пам’ятника Леніну.