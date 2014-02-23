У Харкові невідомі з палицями напали на євромайданівців
У Харкові на площі Свободи між активістами місцевого Євромайдану та невідомими молодиками сталася бійка
Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці подій, кілька десятків ”тітушок” напали на активістів, яких зібралося близько сотні, та відтіснили їх від пам`ятника Леніну. Молодики палицями завдали травм кільком євромайданівцям.
На площу приїхало кілька машин швидкої допомоги, людям надається медична допомога, але наразі про кількість і стан постраждалих нічого не відомо.
Читайте такожУ Керчі близько 300 тітушок напали на мирних мітингувальників - «УДАР»Зараз ”тітушки” стали довкола постаменту пам`ятника Леніну. Активісти Майдану перебувають з іншого боку площі біля будівлі облдержадміністраіції.
На місце подій прибули працівники міліції, які намагаються запобігти продовженню конфлікту.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 лютого у Харкові активісти Євромайдану, під час мітингу на площі Свободи, ухвалили рішення про частковий демонтаж пам’ятника Леніну.