Озброєні люди намагалися підкупити прикордонників, аби ті випустили Януковича

Про це повідомляє ТСН.

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, «коли контролери прибули оформити документи для вильоту літака, їх зустріла група озброєних людей. Ці люди запропонували гроші за виліт без відповідного оформлення.

Читайте такожЗ Донецька не випустили літак з Януковичем«Після того, як прикордонники відмовилися від такого кроку, до літака під`їхали два броньовані авто, а з літака вийшов Янукович. На одному з авто він залишив територію аеропорту. Коли підкупити прикордонників не вдалося, Янукович сів у броньований автомобіль і поїхав. Куди збирався вилетіти Янукович, прикордонникам невідомо, оскільки рейс не оформлювався», - зазначається у повідомленні.