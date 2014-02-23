Аваков заявляє, що ситуація в Харкові під контролем

Про це Українській правді заявив тимчасовий голова МВС Арсен Аваков.

За його словами, наразі ситуація стабільна, міліція втрутилася в ситуацію і контролює її.

Аваков розповів, що в ОДА перебувають кілька десятків майданівців. Членів "Оплоту" на площі - лизько 60 осіб.

Їх розділяють близько 130 міліціонерів.

Читайте такожУ Харкові тітушки штурмують ОДА, в якій зачинилися майданівці - журналістАваков запевнив, що якщо "Оплот" буде і надалі поводитись агресивно, чи спробує атакувати демонстрантів, то міліція зможе нейтралізувати небезпеку.

На своєму Facebook Аваков пообіцяв, що найближчим часом проведе перевірку дій і закликів лідера "Оплоту" Євгенія Жиліна.

"Щодо заяв Жиліна і його організації - розберемося, по поличках, спокійно. Але справедливо. І з його бажанням вбивати і відрізати вуха теж... Прямо завтра попрошу провести перевірку - може все що він говорить - можна? Напевно, ні", - написав він.