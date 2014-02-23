Кернес вивозить речі зі своєї резиденції
10:23, 23 лютого 2014Політика
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З резиденції мера Харкова Геннадія Кернеса активно вивозять речі
Про це Еспресо.TV повідомила людина, яка живе навпроти резиденції Кернеса в Харкові.
"Я живу навпроти резиденції Кернеса в Харкові. Тільки що, випадково, спостерігав вантаження якихось ящиків у позашляховик з тонованими стеклами. Був далеко, номерів не бачив. По закінченні навантаження почув: "Чекаємо завтра новин з Майдану", - написав очевидець нашим журналістам.
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