У Раді оголосили перерву до 11.00

Як передає кореспондент УНІАН, після реєстрації депутатів Кошулинський повідомив, що сьогодні до ВР мають прибути уповноважені представники парламенту, яких вчора призначили до СБУ, Генпрокуратури та МВС.

“Вони нам вже сьогодні будуть звітувати про ті перші кроки, які зроблені в цих напрямках”, - сказав Кошулинський.

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Він також зауважив, що наразі готується великий пакет законопроектів та постанов.

Відповідно він попросив дати час до 11.00 для їх підготовки.