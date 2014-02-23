Працівники МЗС вважають, що Кожара не має права представляти Україну

Про це йдеться в заяві трудового колективу МЗС, розміщеній на офіційній сторінці міністерства у «Фейсбук».

Як зазначається в заяві, 22 лютого 2014 року відбулися збори трудового колективу Міністерства закордонних справ України, в яких взяли участь 116 осіб. Більшістю голосів було прийнято таке звернення.

Зокрема, колектив МЗС України висловлює глибоке співчуття родинам загиблих, зокрема і нашій колезі Олені Власенко, яка втратила свого чоловіка Андрія Черненка.

«У зв’язку з Постановою Верховної Ради України про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень, вважаємо, що в. о. міністра закордонних справ України Л.О.Кожара не має морального права надалі представляти Україну на міжнародній арені та звертаємося до Верховної Ради України з проханням невідкладно призначити Уповноваженого з питань діяльності МЗС України. Тим часом дипломатична служба України продовжує виконання своїх функцій в інтересах держави та громадян України».

Трудовий колектив МЗС категорично не погоджується з окремими публічними заявами про те, що в Україні мав місце державний переворот.

«Ми рішуче застерігаємо від спроб будь-яких сил поставити під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України. Звертаємося до наших колег у посольствах і консульствах України забезпечити об’єктивне інформування наших міжнародних партнерів про події в Україні, а також продовжити максимально сприяти в організації лікування за кордоном постраждалих українців. Нагадуємо, що в МЗС функціонує цілодобова гаряча лінія за телефоном +380-44-238-1657», - йдеться в заяві.

Рішення розміщене на сторінці МЗС України у мережі «Фейсбук» і відкрите для підписання. На даний час його підписали 93 співробітника МЗС.