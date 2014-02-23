На Черкащині поховали загиблих на Майдані

Як повідомили УНІАН в об’єднаній опозиції Черкащини, 22 лютого у селі Носачів Смілянського району поховали 30-річного Юрія Пасхаліна. Його смертельно поранили автоматною чергою в спину у ніч проти 19 лютого. У нього залишилося четверо братів і сестер, 7-річний син, дружина.

На похоронах у селі було кілька сотень людей. Величезна процесія розтягнулася вулицями села, проводжаючи загиблого до цвинтаря. У його рідному селі одну з вулиць назвуть на його честь.

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Також вчора у Грушківці Кам’янського району Черкащини поховали 25-річного Максима Горошишина. Він загинув 18 лютого під час сутичок на вулиці Інститутській поблизу урядового кварталу. Він отруївся газом, і лікарі не змогли врятувати його життя. Він мав сімох братів і сестер, власну родину завести не встиг. На честь цього хлопця теж запропоновано назвати вулицю в Грушківці.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у селі Фурманка Уманського району Черкаської області поховали Віталія Смоленського, вбитого силовиками в Києві на Майдані Незалежності.

23 лютого в місті Тальному поховають тальнівчанина Юрія Паращука, який загинув під час боїв на Майдані Незалежності. Прощання з Героєм Мадану відбудеться на центральній площі Тального о 12 годині. У Паращука залишилися мати, син від першого шлюбу, дружина і дві прийомні доньки.