Аваков: звільнено 64 активісти, ще три вийдуть на волю завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту Уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю МВС Арсен Аваков.

Він зазначив, що “на вечір 22 лютого прийнято рішення про звільнення 64 людини, і ще три людини буде звільнено в понеділок”.

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Аваков додав, що це ті громадяни, які були затримані за участь в акціях протесту.