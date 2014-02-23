Аваков: звільнено 64 активісти, ще три вийдуть на волю завтра
12:17, 23 лютого 2014Політика
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Звільнено 64 учасника акцій протесту, ще трьох буде звільнено завтра.
Аваков каже, що всіх активістів звільнять
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту Уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю МВС Арсен Аваков.
Він зазначив, що “на вечір 22 лютого прийнято рішення про звільнення 64 людини, і ще три людини буде звільнено в понеділок”.
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Аваков додав, що це ті громадяни, які були затримані за участь в акціях протесту.
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