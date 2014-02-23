Із фракції ПР вийшли ще три народних депутати

12:30, 23 лютого 2014
Політика
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 Із фракції Партії регіонів вийшли ще три народних депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Він зазначив, що з фракції вийшли: Іван Фурсін (виборчий округ 138, Одеська область), Віктор Остапчук (ВО 177, Харківська область), Володимир Кацуба (ВО 175, Харківська область).

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