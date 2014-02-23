Із фракції ПР вийшли ще три народних депутати

Із фракції Партії регіонів вийшли ще три народних депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Він зазначив, що з фракції вийшли: Іван Фурсін (виборчий округ 138, Одеська область), Віктор Остапчук (ВО 177, Харківська область), Володимир Кацуба (ВО 175, Харківська область).

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