Верховна Рада звільнила Кожару з посади глави МЗС

12:59, 23 лютого 2014
Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Леоніда Кожари від виконання обов'язків міністра закордонних справ.

Леоніда Кожару звільнили з посади МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Довідка УНІАН. Кожара обіймав посаду глави МЗС з 24 грудня 2012 року.

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