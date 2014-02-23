Верховна Рада звільнила Кожару з посади глави МЗС

Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Леоніда Кожари від виконання обов'язків міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі. Довідка УНІАН. Кожара обіймав посаду глави МЗС з 24 грудня 2012 року.

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