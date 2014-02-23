Верховна Рада звільнила Кожару з посади глави МЗС
12:59, 23 лютого 2014Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Леоніда Кожари від виконання обов'язків міністра закордонних справ.
Леоніда Кожару звільнили з посади МЗС
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.
Довідка УНІАН. Кожара обіймав посаду глави МЗС з 24 грудня 2012 року.
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