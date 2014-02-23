Тимошенко не претендує на посаду прем`єра - Томенко
Народний депутат від “Батьківщина” Микола Томенко зазначає, що має неофіційну інформацію про те, що екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко знову на цю посаду не претендуватиме.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Томенко сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання стосовно кандидатів на посаду глави уряду.
“Поки що кандидатури неофіційно не висувалися, оскільки немає коаліції. Обговорюються різні кандидатури: і Арсенія Яценюка, і Петра Порошенка, і Юлії Тимошенко”, - зауважив він.
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Томенко також відзначив, що на даний момент має неофіційну інформацію про те, що “Тимошенко не претендує на посаду прем`єр-міністра”.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада України прийняла постанову «Про виконання міжнародних зобов`язань України, що стосуються Юлії Тимошенко», що дозволяє звільнити екс-прем`єра.
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Того ж дня вона вийшла на волю і виступила перед активістами Майдану в Києві.