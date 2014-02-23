На Донеччині ”тітушки” влаштували сутички з прихильниками Майдану – «УДАР»

Про це повідомив голова Маріупольської міської організації партії ”УДАР” Анатолій Семенов, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, в Маріуполі вчора відбулася хода на вшанування пам`яті загиблих на Майдані, під час якої був анонсований мітинг на неділю на підтримку Майдану. Згодом, додав Семенов, з`ясувалося, що в цей же час, але в іншому місці, має відбутися мітинг антимайдановців. Він зазначив, що участь в антимайданівському мітингу взяли 700-800 осіб, серед яких представники організації ”Искренность”, якою опікується народний депутат від Партіії регіонів Володимир Бойко, ”тітушки” та представники деяких охоронних підприємств. ”Ці люди ведуть себе досить агресивно. Звучать лозунги: ”Смерть фашистам”, ”Дайте зброю - ми повбиваємо майданівців”, - зазначив голова Маріупольського ”УДАРу”. За його словами, ці люди наразі прийшли колоною до місця проведення мітингу в підтримку Майдана, який вже завершився. ”Однак не всі люди розійшлися. Там знаходяться приблизно 150 осіб. ”Тітушок” приблизно 600 осіб. Міліції фактично немає”, - додав Семенов. За його словами, відбулися сутички. ”Постраждали люди. Зараз на місці декілька карет швидкої допомоги”, - сказав він.