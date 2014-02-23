Рада звільнила Богатирьову, Табачника і Кожару
Верховна Рада України ухвалила постанови про звільнення з посад міністрів Раїси Богатирьової, Леоніда Кожари та Дмитра Табачника.
Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Леоніда Кожари від виконання обов'язків міністра закордонних справ.
За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі. Раніше повідомлялося, що екс-голова міністерства зник у невідомому напрямку, а разом із ним – майже вся фінансова документація міністерства.
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Також сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звільнення Дмитра Табачника від виконання обов'язків міністра освіти і науки України”. За це проголосували 236 народних депутатів України з 329, зареєстрованих у залі. Табачник очолював Міністерство науки та освіти з березня 2010 року.
Іншим своїм рішенням ВР звільнила Раїсу Богатирьову з посади глави МОЗ.
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У пояснювальній записці до постанови зазначається, що протягом останнього часу Богатирьова “не забезпечила належної реалізації невід'ємного права кожної людини на рівний та справедливий доступ до охорони здоров'я та якісної і своєчасної медичної допомоги”.