Рада звільнила Богатирьову, Табачника і Кожару

Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення Леоніда Кожари від виконання обов'язків міністра закордонних справ.

За це рішення проголосували 237 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі. Раніше повідомлялося, що екс-голова міністерства зник у невідомому напрямку, а разом із ним – майже вся фінансова документація міністерства.

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Також сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звільнення Дмитра Табачника від виконання обов'язків міністра освіти і науки України”. За це проголосували 236 народних депутатів України з 329, зареєстрованих у залі. Табачник очолював Міністерство науки та освіти з березня 2010 року.

Іншим своїм рішенням ВР звільнила Раїсу Богатирьову з посади глави МОЗ.

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У пояснювальній записці до постанови зазначається, що протягом останнього часу Богатирьова “не забезпечила належної реалізації невід'ємного права кожної людини на рівний та справедливий доступ до охорони здоров'я та якісної і своєчасної медичної допомоги”.