Тимошенко спростувала інформацію про зустріч з Януковичем

Як зазначили у прес-службі, після визволення Тимошенко із в‘язниці проти неї була розгорнута негативна дискредитаційна кампанія, а деяких ЗМІ вже з‘явилися повідомлення про начебто її зустріч з Януковичем.

«Прес-служба партії «Батьківщина» повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності», - сказано в повідомленні.

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Сама Тимошенко зазначила, що якби така зустріч насправді відбулась, то Янукович уже б їхав до Гаазького трибуналу.

«Якби Янукович зайшов до мене в камеру, то він від мене вже б не вийшов, а їхав би в кайданах у Гаагу», - цитує слова Тимошенко прес-служба «Батьківщини».

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 лютого, Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Тимошенко на волю на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.