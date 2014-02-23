Кернес вважає, що Янукович вже не є Президентом України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав на прес-конференції після прильоту в Україну.

“Президента на сьогоднішній день в країні немає. Сьогодні є виконувач обов`язків Турчинов. Те, що стосується Президента Віктора Януковича, це вже історія. Давайте ми будемо дивитися вперед, тому будемо думати про майбутнє”, - сказав Кернес.

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Він наголосив, що зустрічався з Януковичем тільки тоді, коли він відвідував Харків, або коли проходили наради під його головуванням. За словами Кернеса, останні дні він з Януковичем не зустрічався.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову ”Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”.

Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Янукович заявив, що не визнає рішення Верховної Ради про його усунення з посади Президента.