Побитий "свободівцями" Доній зі струсом мозку лежить у лікарні

Про це у коментарі УНІАН повідомила помічниця депутата Анастасія Розлуцька.

«Те, що він написав на Фейсбуці, то є правда. Йому погіршало вночі, і він опинився в лікарні зі струсом мозку», - сказала вона.

За словами Розлуцької, Донія побили в туалеті Верховної Ради.

«Це два «свободівці». Це сталося в туалеті. «Свободівці» Мартинюк та Сиротюк», - зазначила помічник.

Відповідаючи на запитання щодо причин побиття Донія, вона сказала, що «можна тільки здогадуватися».

«Причина – дописи Олеся в соціальних мережах щодо позиції партії «Свобода» у питанні, яке ставив Олесь Доній в перший день після того, як Рада зібралася. Коли він сказав, що питання конституційної реформи було максимально оптимальним тиждень тому, а зараз вимоги змінилися. Тільки те, що відбулося на Майдані - має бути першою вимога відставка Януковича, а власне, усунення його від виконання повноважень. Після цього «свободівці» зчинили крик у парламенті», - повідомила помічниця Донія і додала, що наступного дня «полізли в бійку в туалеті».

Ще однією причиною бійки може бути інтерв'ю Донія сайту gordonua.com в суботу вранці, в якому він заявив про сепаратні домовленості Тягнибока з Януковичем : "Очевидно, мова йде про створення коаліції під новий уряд і нових голів адміністрацій на місцях. Очевидно, " Свобода "претендує на якісь крісла, і все це буде до тих пір, поки Янукович президент. Якщо ж Янукович не буде гарантом, то це означатиме не тільки дострокові вибори президента, але і парламенту. і невідомо, чи потрапить до цього парламенту "Свобода". З Януковичем у них до грудня буде дозвіл на входження в уряд. Тільки з цим я можу пов'язати їх "антимайданівську поведінку", - припустив нардеп.

Питання Тимошенко, за словами Донія, було піднято в Раді вельми спонтанно, а особливого бажання його розглядати у трійки опозиційних лідерів не було.

"Питання про декриміналізацію статті Тимошенко під час переговорів не виникав, а виник він експромтом після заяви позафракційного депутата Віталія Чудновського. Тому тільки ввечері Арсеній Яценюк був змушений подати і таку ініціативу. Мало хто знає, що вечірнє засідання сесії в четвер особисто намагався зірвати Олег Тягнибок. За його пропозицією, цієї сесії не повинно було бути. Тягнибок це особисто пропонував на зустрічі з Януковичем і Рибаком, і спікер на це погодився. Фактично зараз "Свобода" і опозиція намагаються пригальмувати відсторонення Януковича. Але як тільки Тимошенко вийде, вона поламає плани цих "договорняків", які пішли на тіньові угоди з Януковичем", - заявив Доній.

У свою чергу Сиротюк у коментарі УНІАН на запитання щодо відповідної інформації зазначив, що Доній цього року голосував за державний бюджет, яким виділено додаткові кошти на фінансування «Беркуту».

«Від цих куль загинув один із чоловіків з «Небесної сотні», сотник Дідич, який загинув на Грушевського», - сказав депутат.

На уточнення, чи заперечує він факт щодо побиття Донія і свою причетність до цього, Сиротюк порадив почитати офіційний реліз на сайті «Свободи».