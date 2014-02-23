Сепаратисти у Севастополі вирішили переобрати городського голову

Як передає кореспондент УНІАН , керівництво міста та депутати міськради прибули на мітинг після позачергового засідання сесії міськради, на якому було внесено пропозицію влаштувати загальноміський референдум і обрати новий виконавчий комітет.

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«На даний час в Україні відбувається державний переворот. Владу захопили українські націоналісти. Севастопольці не визнають діяльність Верховної Ради », - сказав правозахисник Борис Колесніков.

Також під час мітингу була зачитана резолюція, за яку проголосувала більшість присутніх сепаратистів.

Зокрема, прийнято рішення доручити "міському голові" негайно розпочати формування міського виконкому і загонів з охорони правопорядку, депутатам Верховної Ради від Партії регіонів і Компартії скласти повноваження.