На Житомирщині знесли чергового Леніна
Сьогодні у Баранівці Житомирської області на виконання відповідного рішення сесії Баранівської міської ради комунальники, кілька десятків активістів громадськості та районного осередку ВО «Свобода» за допомогою крану демонтували пам’ятник Володимиру Леніну.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник прес-служби Житомирської обласної організації ВО «Свобода».
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Вона уточнила, що пам’ятник знесли на вулиці Леніна у Баранівці.
Участь у цій акції разом зі «свободівцями» взяли громадські активісти, молодь, місцеві жителі,вони вже розмістили повідомлення про подію у соціальних мережах.
Як повідомляв УНІАН, вчора у Чуднові та Романові протестувальники та громадські активісти знесли пам’ятник Леніну, а у Коростені прихильники КПУ демонтували пам’ятник своєму вождю самостійно, аби запобігти його руйнації учасниками протестних акцій.
Також вчора у Бердичеві та Коростишеві Житомирської області демонтували гранітні пам’ятник Леніну, а у Малині - бронзовий.
Окрім цього, позавчора у Житомирі активісти демонтували 2 пам`ятники Леніну: на Соборному майдані та на території заводу «Електровимірювач».