На Житомирщині знесли чергового Леніна

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник прес-служби Житомирської обласної організації ВО «Свобода».

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Вона уточнила, що пам’ятник знесли на вулиці Леніна у Баранівці.

Участь у цій акції разом зі «свободівцями» взяли громадські активісти, молодь, місцеві жителі,вони вже розмістили повідомлення про подію у соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Чуднові та Романові протестувальники та громадські активісти знесли пам’ятник Леніну, а у Коростені прихильники КПУ демонтували пам’ятник своєму вождю самостійно, аби запобігти його руйнації учасниками протестних акцій.

Також вчора у Бердичеві та Коростишеві Житомирської області демонтували гранітні пам’ятник Леніну, а у Малині - бронзовий.

Окрім цього, позавчора у Житомирі активісти демонтували 2 пам`ятники Леніну: на Соборному майдані та на території заводу «Електровимірювач».