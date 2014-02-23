Парубій заявив, що не дасть Макеєнко розібрати барикади
20:34, 23 лютого 2014Політика
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Народний депутат, керівник Самооборони і комендант Майдану Андрій Парубій заявляє про те, що не дасть голові КМДА Макеенку розібрати барикади.
Андрій Парубій
Про це він заявив в ефірі ТСН.
"Про барикади Майдану не може йти мови, тому що на тих барикадах ікони хлопців самооборони, майданівців, які загинули на тих барикадах, захищаючи Майдан", - заявив комендант Майдану
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У той же час він не зміг відповісти, коли Майдан розійдеться. За його словами, "у революції і Майдану дати не буває".
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