Парубій заявив, що не дасть Макеєнко розібрати барикади

Про це він заявив в ефірі ТСН.

"Про барикади Майдану не може йти мови, тому що на тих барикадах ікони хлопців самооборони, майданівців, які загинули на тих барикадах, захищаючи Майдан", - заявив комендант Майдану

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У той же час він не зміг відповісти, коли Майдан розійдеться. За його словами, "у революції і Майдану дати не буває".