Тернопільський губернатор вирішив піти з посади





Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в його заяві, оприлюдненій сьогодні пізно ввечері на офіційній сторінці облдержадміністрації.

«Для запобігання протистояння в країні і в області, усвідомлюючи свою відповідальність за стабільність ситуації на Тернопіллі, я прийняв рішення піти з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Я дякую команді за роботу, дякую мешканцям за сприяння, розуміння і критику. Зичу краянам миру, добра, достатку, Божої ласки і благословення», – сказано в заяві.

При цьому нагадав, що керував Тернопільщиною чи не найдовше з-поміж останніх губернаторів – понад 3 роки.