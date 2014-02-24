Донецький губернатор готовий працювати з новою владою

Про це Шишацький заявив журналістам у Донецьку 23 лютого.

"Я планую працювати згідно з Конституцією і законами країни. Забезпечувати порядок і законність у довіреній мені області", - зазначив Шишацький.

На питання, як він планує будувати стосунки з новою владо, він заявив: "У житті - як у лазні - можеш паритися, а можеш же і не паритися. Я працюю з місцевими правоохоронцями, депутатами, мерами міст і дію в рамках закону "Про місцеві державні адміністрації" - заявив голова ОДА.

За його словами, "основне завдання - щоб Донецьк не накрила хвиля насильства і заворушень. Ми працюємо для того, щоб була законність і порядок".