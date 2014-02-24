Донецький губернатор готовий працювати з новою владою
02:58, 24 лютого 2014Політика
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Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький готовий працювати з новою владою.
Шишацький готовий працювати з новою владою
Про це Шишацький заявив журналістам у Донецьку 23 лютого.
"Я планую працювати згідно з Конституцією і законами країни. Забезпечувати порядок і законність у довіреній мені області", - зазначив Шишацький.
На питання, як він планує будувати стосунки з новою владо, він заявив: "У житті - як у лазні - можеш паритися, а можеш же і не паритися. Я працюю з місцевими правоохоронцями, депутатами, мерами міст і дію в рамках закону "Про місцеві державні адміністрації" - заявив голова ОДА.
За його словами, "основне завдання - щоб Донецьк не накрила хвиля насильства і заворушень. Ми працюємо для того, щоб була законність і порядок".
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