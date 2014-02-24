Тимошенко прилетіла до матері у Дніпропетровськ

07:28, 24 лютого 2014
Політика
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До Дніпропетровська уже прилетіла лідер опозиції Юлія Тимошенко. 

Будинок родини Тимошенко / Кадр ТСН

Вона прибула чартерним рейсом в умовах повної секретності. Працівникам аеропорту заборонили говорити хоча б слово про цю пасажирку.

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Юлія Тимошенко поїхала у родинне гніздо - це кілька будинків між двома вулицями у центрі Дніпропетровська. Там вона зустрілася із мамою, котра перебуває у дуже важкому стані, повідомляє ТСН.

Родина щаслива, але феєрверків немає.

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