Тимошенко прилетіла до матері у Дніпропетровськ
07:28, 24 лютого 2014Політика
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До Дніпропетровська уже прилетіла лідер опозиції Юлія Тимошенко.
Будинок родини Тимошенко / Кадр ТСН
Вона прибула чартерним рейсом в умовах повної секретності. Працівникам аеропорту заборонили говорити хоча б слово про цю пасажирку.
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Юлія Тимошенко поїхала у родинне гніздо - це кілька будинків між двома вулицями у центрі Дніпропетровська. Там вона зустрілася із мамою, котра перебуває у дуже важкому стані, повідомляє ТСН.
Родина щаслива, але феєрверків немає.
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