До Криму прибули Аваков і Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, літак сів в аеропорту Сімферополя.

"Робоча поїздка дуже коротка", - сказав Налівайченко журналістам. "Ми обіцяли на довірі спрацювати, по-іншому, без зброї, без охорони", - зазначив він.

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"Ми тут проводимо певну роботу. Нічого сенсаційного не відбувається", - додав Аваков.

За словами Налівайченка, в мирний час ніякі спецзаходи не потрібні, "країна повертається до миру. Повертається з війни".

"Важливо нікого не провокувати зайвими емоціями. Ситуація повинна бути такою, щоб не повторювалася картина протистоянь, яка у нас виникла в Києві, коли влада пішла проти народу. Ось цього не можна робити. Шляхом мирного діалогу ми зможемо привести все в стан спокою", - сказав Аваков.

На прохання журналістів прокоментувати ситуацію в Севастополі, де його жителі на мітингу 23 лютого обрали собі мера, Наливайченко заявив: "Політикою не займаємося".