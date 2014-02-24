У Харкові під ОДА вимагають відставки Добкіна та Кернеса

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив один з координаторів місцевого Євромайдану Дмитро Пилипець.

За його словами, зараз під харківською ОДА триває мирний мітинг, ніяких спроб штурму чи провокацій нема.

«Ми не підемо від ОГА, поки Добкін залишається на посаді. Поки ця вимога не буде виконана, ми з-під ОГА не підемо. Наша наступна мета – відставка Кернеса. Ані Добкіна, ані Кернеса ми всередину не пускаємо», - заявив Пилипець.

Читайте такожКернес жаліється на погрози та просить захисту у міліціїТакож він додав, що на мітингу є також і місцеві «тітушки», яких близько 300, але Пилипець запевнив, що у них достатньо сил, щоб їх нейтралізувати.

«За нашими даними, керівника організації «ОПЛОТ» Євгена Жиліна оголошено в розшук, проти нього відкрита кримінальна справа, його мають заарештувати», - додав активіст.

«У Харкові Євромайдан триває у цілодобовому режимі. Ми зараз не торгуємось за посади, нам треба погнати Кернеса та Добкіна, а Жилін щоб сидів у тюрмі», - підсумував Пилипець.