Велика Британія готова надати Україні підтримку через відповідні програми МВФ

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на «Рейтер», про це Осборн заявив журналістам у Сінгапурі.

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«Народ України продемонстрував своє бажання мати тісні зв'язки з Європою, і я не думаю, що ми повинні відкидати це (бажання), ми повинні прийняти його. Ми повинні бути готові надати фінансову підтримку (Україні) за допомогою таких організацій, як МВФ», - сказав він.

Раніше глава Мінфіну США Джейкоб Лью закликав українську владу відновити переговори з МВФ якнайшвидше, після того, як в країні буде сформовано перехідний уряд.