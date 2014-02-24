Посла України у Польщі просять піти

Про це кореспонденту УНІАН повідомила одна з активісток Наталя Панченко, зазначивши, що лист послу особисто передали в неділю під час акції біля українського посольства у Варшаві.

"З огляду на те, що тільки 22 лютого Ви задекларували свою позицію щодо народних протестів в Україні, з огляду на те, що Ви три місяці ігнорували нашу присутність під посольством, і з огляду на перебіг останніх виборів в закордонному окрузі у Польщі ми хочемо висловити Вам свою недовіру і вимагаємо негайної відставки",- йдеться в документі.

Читайте такожВерховна Рада звільнила Кожару з посади глави МЗСЗа словами Панченко, авторами листа виступили кілька осіб. Вона зауважила, що учасники акції засвистали дипломата, коли той почав виправдовуватися і переконувати, що засуджував владу України й раніше.

Автори листа звернули увагу, що посол вийшов до мітингувальників лише один раз від початку акцій протесту в листопаді 2013 року та не підписав оприлюднену у лютому заяву дипломатів про підтримку Майдану.

Крім того, в листі зазначається, що Посольство України у Польщі під час останніх виборів "порушило конституційне право українців", бо, крім паспорта громадянина України, вимагало для голосування посвідку на проживання у Польщі і прописку.

"Ми також просимо нового міністра закордонних справ, який призначатиме посла та інших членів дипломатичного корпусу України, пригадати принцип усіх світових дипломатичних служб, який стандартно встановлює тривалість каденції на дипломатичній посаді в одному й тому самому місці в середньому на чотири роки. У Польщі є чимало службовців, які роками не змінюються, що може бути перешкодою для здорового клімату у дипломатичних структурах України", - йдеться у заяві.

Панченко додала, що в організованій у неділю акції у Варшаві взяли участь кілька тисяч людей.

Польське інформаційне агентство PAP повідомляє, що акції солідарності з українцями в неділю відбулися також у Вроцлаві на заході Польщі та у Любліні на сході, у яких взяли участь кілька сотень та кілька десятків людей відповідно. Агентство зауважило, що учасники таких акцій також збирають кошти на допомогу постраждалим, зокрема на купівлю медикаментів. За даними РАР, лише за два дні акції "Солідарні з Україною" організація Caritas Polska зібрала близько 100 тис. євро.