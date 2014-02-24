Для представників Майдану можуть створити спеціальні посади у всіх міністерствах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що “представники Майдану, ті люди, які боролися там на Майдані, повинні очолити низку міністерств”.

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