Єфремов заявив, що фракція Партії регіонів перейшла в опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради.

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Єфремов сказав: «Щойно відбулися збори фракції Партії регіонів, і на зборах фракція ухвалила рішення, що, враховуючи те, що ви взяли владу в свої руки, і ми бачимо, у вас є всі можливості сформувати і уряд, і збудувати структури влади, ми ухвалили рішення - ми йдемо в опозицію».

Після цього на засіданні Погоджувальної ради народний депутат Олег Ляшко заявив, що спочатку Партія регіонів і її фракція повинні вибачитися перед українським народом за вбивства. Він підкреслив, що Партію регіонів «уже народ в опозицію відправив».