Митрополит Іларіон спростовує, що Янукович переховується в одному з монастирів Донецької області

Про це Митрополит Іларіон заявив у коментарі УНІАН, у відповідь на прохання прокоментувати інформацію, що з'явилася в ЗМІ.

«Ну що вам сказати? Це повна маячня, - заявив Митрополит. - Я отримав цю інформацію і щойно подзвонив у Нікольський монастир архімандритові Амвросію, запитав, чи був у нас Янукович або чи є у нас Янукович? Ні вчора, ні позавчора, ні сьогодні, ні найближчими днями його там не було. Немає там його. Нехай люди спокійно моляться».

Також Митрополит Іларіон заявив: «Скажіть Бригинцю велике спасибі за те, що на території мого монастиря є такий бункер. Навіщо дурниці говорити такі? Я все це спростовую як правлячий архієрей і як священноархимандрит обителі. Ні в Святогірській лаврі, ні в монастирі Нікольському його немає. А про бункер вперше чую, що таке навіть може бути на території мого монастиря».

На думку Митрополита Іларіона, подібні заяви - «це явне розпалювання й ненависть до Української православної церкви Московського патріархату – придумувати таке й заявляти таке. За такі слова потрібно відповідати. Тому що так робити не можна».

Також Митрополит Донецький і Маріупольський заявив: «Я не думаю, що Янукович так би поступив, він не піддавав би монастир. Тим більше Нікольський. Там богадільня».

При цьому Митрополит заявив, що Януковича також немає в Свято-Успенській Святогірській лаврі в Донецькій області. «Я можу вам сказати, що ні як прочанина, ні як тієї людини, яка проживає на території лаври, ні супроводжуючих його осіб на території Святогірської лаври немає. Буквально щойно я розмовляв із намісником лаври владикою Арсенієм, якому поставив питання. Ні, говорить. У нас немає і не було. Тому як священноархимандрит Святогірської Святоуспенської лаври заявляю вам, що такої особи у нас немає», - заявив Митрополит Донецький і Маріупольський.

Сьогодні, 24 лютого, народний депутат України Олександр Бригинець заявив, що Янукович нібито переховується в Свято-Нікольському монастирі УПЦ у Волновасі (Донецька область).

«У цьому монастирі є триповерховий підземний бункер, на зразок тих, які будували собі Гітлер або Гіммлер, і він забезпечений усім необхідним. Нагадаю, що разом із Януковичем там перебуває кілька сотень охоронців і деяких персонажів із його близького оточення», - зазначив Бригинець, повідомляє прес-служба депутата.