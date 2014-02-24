Голова Миколаївської облради склав повноваження

Як повідомляє сайт облради, відповідну заяву Дятлов підписав 22 лютого.

«На підставі п'ятої статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прошу достроково припинити мої повноваження голови обласної ради», - цитуються слова із заяви Дятлова.

Під час президії облради, керівник депутатської фракції ВО "Батьківщина" Вадим Меріков був уповноважений координувати роботу органів місцевого самоврядування на території Миколаївської області.

Читайте такожМер Ялти подав у відставкуКрім того, облрада повідомляє, що перший заступник голови обласної ради Володимир Пащенко також написав заяву про дострокове складання повноважень.

32-річний Дятлов був обраний головою облради після виборів 2010 року. До місцевої ради він пройшов за списками Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше губернатор Миколаївської області Геннадій Ніколенко подав у відставку.