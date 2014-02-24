В Одесі під мерією побилися "Правий сектор" і "Антимайдан"

Біля будівлі одеського муніципалітету, де відбувалася нарада за участю керівників міста, сталася бійка

У конфлікті брали участь прихильники «Правого сектору» та «Антимайдану», повідомляє Думская. Читайте такожВ Одесі понад 200 осіб прийшли до бази дислокації підтримати «Беркут»Як передає кореспондент видання, прихильники нової влади намагалися прорватися в мерію, але їх зупинили «антимайданщики». Частина учасників сутички була озброєна палицями. У бійці постраждала журналістка видання "Откат" Віра Запорожець.

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