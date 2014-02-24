Добкін дістався до свого кабінету - прес-служба

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За відомостями прес-служби, під час наради перший заступник голови облдержадміністрації Валентин Дулуб повідомив про те, що всі системи життєзабезпечення регіону працюють стабільно, у штатному режимі.

Читайте такожУ Харкові під ОДА вимагають відставки Добкіна та КернесаВ ОДА наголосили, що повідомлень про відключення систем теплопостачання, електропостачання не надходило, стабільно працюють підприємства системи ЖГК, школи, медичні установи, дитячі садки, шкільні автобуси здійснюють підвіз дітей.

«Для нас найважливішим питанням є забезпечення стабільної роботи всіх систем життєзабезпечення регіону. Будь-яка нестабільність може привести до хаосу. На щастя, на Харківщині ситуація стабільна», – підкреслив Добкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку перед входом до Будинку Рад чергують активісти Євромайдану, які вимагають відправити Добкіна та Харківського міського голову Геннадія Кернеса у відставку.

Брифінг Добкіна, який планувалося провести у прес-центрі ОДА об 11.00, був перенесений.

Після цього самооборона харківського Євромайдану, до якої також входять представники «Правого сектору», ультрас харківського «Металіста» та харківської громади, заявила, що задля прийняття нагальних рішень гарантує безпеку перебування голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна в приміщенні ОДА.

Громада очікує рішень, які забезпечуватимуть громадський спокій та мир на території Харкова та Харківської області, та врегулювання політичної кризи.