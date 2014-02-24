В.о. генпрокурора України призначено... першого заступника Пшонки

Виконуючим обов’язки генерального прокурора України призначено державного радника юстиції 1-го класу Віталія Білоуса, який обіймав посаду першого заступника керівника відомства.

Відповідна інформація міститься на сайті Генпрокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Віктору Пшонці і призначила народного депутата Олега Махніцького (фракція “Свобода”) Уповноваженим ВР із контролю за діяльністю Генеральної прокуратури.

Того ж дня Пшонка разом з міністром доходів і зборів Олександром Клименком був затриманий прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте в будівлю аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину і під прикриттям екс-міністр і екс-прокурор втекли в невідомому напрямку.