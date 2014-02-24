Меркель закликає нове керівництво України до стриманості

Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала нове політичне керівництво України до стриманості.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Вона підкреслила, що нові керівники повинні піклуватися про збереження територіальної цілісності України.

Сьогодні в Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив: "На наше переконання, всі повинні бути зацікавлені в тому, щоб Україна повернулася в русло правового й транспарентного процесу з метою демократичного врегулювання кризи. Шанс для цього є, й політики повинні усвідомлювати свою відповідальність".

Читайте такожТимошенко провела телефонні розмови з Фюле, Меркель та Маккейном

За його словами, Меркель у минулі дні в телефонних розмовах із українськими політиками, в тому числі й екс-прем'єром Юлією Тимошенко, яка вийшла на свободу, закликала їх до стриманості.

"Ті, хто нині бере на себе відповідальність, повинні піклуватися про збереження територіальної цілісності країни, і цей намір має бути відображений у складі, політичній програмі й тоні нового уряду", - підкреслив Зайберт.

Він зазначив, що це особливо стосується східних регіонів України й Криму, де проживає переважно російськомовне населення.

Читайте такожОбама і Меркель домовилися про узгоджені дії в справі України

"На переконання федерального уряду, на завершення перехідного періоду в Україні мають відбутися прозорі, вільні, справедливі, демократичні вибори, які забезпечать повну легітимацію новообраного політичного керівництва", - зазначив офіційний представник уряду ФРН.

Він додав, що Євросоюз і Німеччина готові зробити свій внесок у реалізацію цієї мети.