У Чернівецькій області, на вимогу громади, посадовці масово йдуть у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, студенти, афганці та автомайданівці організували пікети облдержадміністрації, міськради та Госпіталю ветеранів Великої Вітчизняної війни в Чернівцях. Окрім того, автомайданівці провели акцію під стінами Державної інспекції техногенної безпеки.

Вони вимагали від посадовців даних установ піти у відставку, аргументуючи необхідністю проведення люстрації тих посадовців, які неодноразово звинувачувалися у корупційних діяннях та чинили тиск на підлеглих.

Таким чином, зі своїх посад сьогодні пішли: керівник ДСНС в Чернівецькій області Ігор Грицак, директор департаменту науки та освіти облдержадміністрації Михайло Бауер, начальник чернівецького міського управління освіти Василина Малишевська.

Крім того, сьогодні афганці вимагали аби заяву на звільнення написав головний лікар шпиталю ветеранів Великої Вітчизняної війни в Чернівцях вже екс-"регіонал" Манолій Мігайчук. Проте, той виявився на лікарняному й на робочому місці не перебував. Відтак афганці, разом із персоналом шпиталю, опечатали робочий кабінет Мігайчука.

Як повідомив УНІАН один із депутатів Кіцманської районної ради Чернівецької області, заяви на звільнення написали керівники райради, податкової, головний лікар райлікарні, керівники всіх комунальних підприємств.

Заяви написали також керівники силових структур району, але люди, які зібралися в центрі міста, наполягли на тому, аби силовики наразі перебували на своїх посадах.