Верховна Рада звільнила 5 суддів Конституційного суду

Верховна Рада України ухвалила постанову про реагування на факти порушення суддями Конституційного суду України присяги судді.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 307 народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, пропонується достроково припинити повноваження та звільнити суддів КСУ за порушення присяги судді Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В'ячеслава Овчаренка, Олександра Пасенюка.

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Також в. о. Президента України відповідно до постанови пропонується достроково припинити повноваження та звільнити суддів КСУ за порушення присяги судді, які були призначені Президентом України - Юрія Бауліна та Сергія Вдовиченка.

Крім того, постановляється запропонувати Раді суддів України у триденний строк скликати позачерговий з'їзд судів України, на якому розглянути питання дострокового припинення повноваження та звільнити суддів КСУ за порушення присяги судді, які були призначені з'їздом суддів України: Василя Бринцева, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука та Наталю Шапталу.

Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

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У пояснювальній записці відзначається, що метою прийняття цієї постанови є вжиття заходів із формування нового складу КСУ з метою усунення негативних соціально-політичних та правових наслідків зміни Конституції України рішенням КСУ від 30 вересня 2010 року, усунення негативних наслідків та недопущення переслідування осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів на всій території України у період з 21 листопада 2013 року і до набрання чинності цим законом.

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Як зазначив під час представлення постанови позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко, він просить, зокрема, Генпрокуратуру притягнути до відповідальності цих осіб та не допустити можливості виїзду суддів КСУ за межі України.

Також Генеральній прокуратурі доручається порушити кримінальне провадження по факту винесення рішення КСУ №20-РП/2010 від 30 вересня 2010 року і притягти всіх винних осіб до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2010 року КС скасував Конституційну реформу 2004 року, повернувши в дію текст Основного закону, схваленого парламентом 1996 році. Таким чином, Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління.