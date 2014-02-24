ВР звільнила Новохатька з посади міністра культури

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звільнення від виконання обов'язків міністра культури України Леоніда Новохатька (реєстраційний №4219)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 288 народних депутатів України.

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Під час розгляду проекту постанови про звільнення Новохатька голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що в парламент України надійшла заява Новохатька про звільнення його за власним бажанням.

Народний депутат України В'ячеслав Кириленко, який є автором постанови про звільнення, зазначив, що Новохатька намагалися знайти декілька днів, але його ніде не було, тому недоцільно задовольняти його заяву. Тому парламент ухвалив рішення про звільнення Новохатька.